Графики отключения света в Полтавской области на 2 ноября 2026 года обнародовала Новосанжарская громада.

Графики отключения света в Полтавской области на 2 ноября касаются Новосанжарской территориальной громады Полтавского района. В поселке Новые Санжары и ряде сел энергетики запланировали временные перерывы в электроснабжении.

Об этом сообщает Новосанжарская громада на своем официальном сайте.

Ремонтные работы запланированы на понедельник, 2 ноября, в двух временных окнах - с 08:00 до 17:00 и с 08:30 до 16:30. В поселке Новые Санжары с 08:00 до 17:00 временно обесточат часть улиц Независимости, Полевой, переулка Полевого, Степной, Лобача Юрия и Шота Гогоришвили.

С 08:30 до 16:30 без света могут остаться жители сел Богдановка, Варваровка, Великое Болото, Кустолово, Малые Солонцы, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое и Стрижевщина.

Еще одна группа населенных пунктов - Клюсовка, Великие Солонцы, Пологи, Руденковка, Забредки, Зачепиловка, Лелюховка и Малый Кобелячок - будет обесточиваться с 08:00 до 17:00.

Причина отключений - выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, а также работы по Инвестиционной программе оператора системы распределения.

Что делать жителям

Энергетики советуют на время отключений выключить из розеток приборы, чувствительные к перепадам напряжения, и позаботиться о зарядке мобильных телефонов. Полный перечень улиц и номеров домов по каждому населенному пункту опубликован на сайте громады.

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