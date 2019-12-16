Дочь украинского продюсера Потапа Наталия Горовая похвасталась формами в наряде с пикантным декольте

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«Нашла свою прошлогоднюю фотографию, где я еще блондинка. Как красивее?», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Горовая позирует в белом наряде в горошек с глубоким декольте. При этом свою маму – Ирину Горовую, девушка попросила не комментировать снимок.

«Очень», «Боже, невероятная», «ты очень красивая», «красотка какая», «блонд, однозначно!», «Я даже не знаю, как лучше... И так, и так... Боже, да тебе всё идёт», «Вау», «Наташенька, ты самая лучшая красотка», «ты очень красивая», «Тебе так идет!», «Как сочно выглядишь», «Офигеть, какие черты лица», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая поделилась фото с матерью Ириной и братом Адреем. Наталью в свое время удочерил украинский рэпер Потап, который был женат на Ирине.

Девушка часто делится фото, на которых она предстает в стильных образах. Этот раз не стал исключением. На снимке Наталья предстала в нежном платье необычного кроя с глубоким декольте. Рядом с ней - мать в длинном платье с длинным разрезом, открывающем стройную ножку. Между своими родными встал брат Натальи - в костюме темно-синего цвета.

Оказывается семья побывала на премии "M1 Music Awards 2019", которая прошла на днях.

"Андрей, ты растешь не по дням, а по часам. В следующем году будешь выше нас 😭😍 Я счастлива быть частью такой масштабной Премии @m1_musicawards !!!! Подготовка начинается всегда заранее, это огромный труд и трудно перечислить сколько всего делается для того, чтобы все было идеально", - подписала фото автор поста.

За несколько часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Какие красивые", "Такие классные Вы🔥🔥🔥🔥🔥", "А какой у Андрея рост? 😏", "Красивая семья😍", "Великолепные 🌠💥👧👨👧❤️", "Прекрасные 😍💥", "Ты просто КРАСАВИЦА", "Ируся вы супер семейка, 🌹👏💕😘😘😘", "Красотка 🔥", "Какие вы красивые", "Beautiful ❤️❤️", "Ты самая яркая🔥", "Очень красивые🙏🏽😍the best family", "Невероятные", "Красивые 🔥", - написали пользователи.

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