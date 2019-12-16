Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина показалась в кожаном наряде на светском мероприятии, из-за которого оказалась в неловкой ситуации

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«Что делать, когда попал в #DoubleTrouble ? Правильно, веселиться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, что Ефросинина пришла на публичное мероприятие в комбинезоне из кожи. Однако туда же пришла и другая гостья, в точно таком же наряде.

Пользователи сети оценили юмор телеведущей по достоинству и заявили, что наряды обеих девушек великолепны.

«Очень красивая», «вот что значит, быть в тренде», «очаровашки», «Блин, а как такое возможно?? Прям тотал лук», «я думала, это невозможно! Маша, наряд потрясающий», «Ничего себе! Прям и модель сапог такая же) только оттенок чуточку другой», - пишут они.

Как сообщалось ранее, недавно звезда телевидения Маша Ефросинина показала, как ей работается и опубликовала кадры из гримерки.

На кадрах из гримерки присутствует сама звездная ведущая, а также видно Юрия Ткача – известного украинского комика и артиста. Возле Ефросининой стоит милейшей наружности девочка – вероятно, дочь Ткача Лиза. Так девочка ранее сказала, что Маша молодая, будто ей 18 лет – такие «речи» знаменитость очень порадовали и она просто расплылась в улыбке, затем забрала ребенка на руки и всячески любезничала с малышкой.

«И пускай тут я похожа на вахтёршу, #малышкаЛизи совершенно серьезно заявила, что, по ее мнению, мне 18 лет! Ну, ведь замечательная же девочка», - подписала артистка и телеведущая новое видео.

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