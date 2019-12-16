Никитюк и Седокова померялись своими достоинствами без белья: "горячие штучки"

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк и певица Анна Седокова похвастались своими размерами
Знаменитости уселись на крышке автомобиля. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку в Инстаграме Леси.
Седокова в этот раз была в черном платье с открытыми плечами и без белья. А Никитюк позировала в белой блузке с открытыми плечами. Благодаря этому фанаты смогли оценить шикарные бюсты знаменитостей.
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Фото было опубликовано в сторис. Фанаты не смогли из-за этого писать комментарии, так как там отсутствует подобная функция.
Ранее мы сообщали, что Седокова не удержала пышную грудь в тугом корсете.
Сегодня артистке исполнилось 37 лет, в этот яркий день она решила представить жаркий кадр, демонстрирующий ее внушительную грудь. К слову, Анна также отмечала не так давно, что ее формы натуральные и пластику она не делала.
Под постом звезда поблагодарила всех за многие позитивные моменты и достижения.
«Сегодня у меня День Рождения 🥳 И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо ❤️ За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗», – отметила Анна.
Сообщалось, что соблазнительная Седокова показала, как проводит воскресенье одна в постели.
Экс-ВИА-Гра Анна Седокова ведет весьма активную жизнь, которое демонстрирует пользователям сети на своей странице в Instagram. В ее блоге с завидной регулярностью появляются новые снимки.
Так, она опубликовала новое видео в разделе Stories на своей страничке в соцсети, где рассказала про проблемы с выбором одежды.
«Друзья, я лежу и понимаю, что у меня есть красные сапоги завтра на день рождения, но нет платья, понимаете. Вот в чем я буду? Только в сапогах завтра. Вот где мне найти такое платье, а?», – спросила она у своих поклонников.
Напомним, роскошная Седокова празднует день рождения
А еще Politeka писала, что Седокова растаяла в объятиях молодого любовника
Также Politeka сообщала, что Седокова публично призналась в чувствах к молодому красавчику