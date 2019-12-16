Никитюк и Седокова померялись своими достоинствами без белья: "горячие штучки"

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк и певица Анна Седокова похвастались своими размерами

Знаменитости уселись на крышке автомобиля. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку в Инстаграме Леси.

Седокова в этот раз была в черном платье с открытыми плечами и без белья. А Никитюк позировала в белой блузке с открытыми плечами. Благодаря этому фанаты смогли оценить шикарные бюсты знаменитостей.

Фото было опубликовано в сторис. Фанаты не смогли из-за этого писать комментарии, так как там отсутствует подобная функция.

Ранее мы сообщали, что Седокова не удержала пышную грудь в тугом корсете.

Сегодня артистке исполнилось 37 лет, в этот яркий день она решила представить жаркий кадр, демонстрирующий ее внушительную грудь. К слову, Анна также отмечала не так давно, что ее формы натуральные и пластику она не делала.

Под постом звезда поблагодарила всех за многие позитивные моменты и достижения.

«Сегодня у меня День Рождения 🥳 И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо ❤️ За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗», – отметила Анна.

Сообщалось, что соблазнительная Седокова показала, как проводит воскресенье одна в постели.

Экс-ВИА-Гра Анна Седокова ведет весьма активную жизнь, которое демонстрирует пользователям сети на своей странице в Instagram. В ее блоге с завидной регулярностью появляются новые снимки.

Так, она опубликовала новое видео в разделе Stories на своей страничке в соцсети, где рассказала про проблемы с выбором одежды.

«Друзья, я лежу и понимаю, что у меня есть красные сапоги завтра на день рождения, но нет платья, понимаете. Вот в чем я буду? Только в сапогах завтра. Вот где мне найти такое платье, а?», – спросила она у своих поклонников.

Напомним, роскошная Седокова празднует день рождения

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Также Politeka сообщала, что Седокова публично призналась в чувствах к молодому красавчику



