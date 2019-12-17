Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно засветилась в церкви

Об этом пишет Politeka.net.

48-летняя звезда российского кино Анастасия Заворотнюк продолжает упорно бороться с раком мозга.

Как известно, актриса недавно перенесла очередную операцию и сейчас проходит реабилитацию.

Близкие Заворотнюк очень редко публикуют какую-то информацию в соцсетях. Но 23-летняя дочь актрисы Анна время от времени делится новостями из своей жизни.

В этот раз Анна Стрюкова опубликовала в своем Instagram фотографию из церкви. Дело в том, что дочь популярной Анастасии Заворотнюк посетила церемонии крещения маленькой девочки и поздравила ее маму с важным событием.

"Поздравляю с таинством крещения самой красивой девочки", – говорится в подписи к опубликованному снимку в соцсети.

Можно сделать предположение о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк идет на поправку, поскольку ее 23-летняя дочь продолжает жить обычной жизнью, посещая праздники близких людей.

Ранее мы публиковали детали романа со скандальным любовником, который умудрялся поднимать руку на Анастасию Заворотнюк. Как рассказала подруга актрисы Наталья Бондарчук, речь идет о Сергее Жигунове.

Во время съемок картины "Гоголь. Ближайший" у Анастасии Заворотнюк был тяжелый период в жизни. Она тогда только рассталась со своим любовником Сергеем Жигуновым, а разрыв был очень болезненным.

Заворотнюк призналась своей коллеге по цеху, что Сергей часто был слишком груб и поднимал на нее руку.

Через время появилась реакция и самого Сергея Жигунова. Актер ответил на обвинения язвительным выпадом, что, видимо, кому-то слишком скучно, поэтому придумывают такие небылицы.

По словам Сергея Жигунова, "копаться в чужом грязном белье" могут только люди, которым нечем заняться и которые неинтересны в профессиональном плане.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.