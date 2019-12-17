Экс-возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа, рассказала об их отношениях и причинах расставания

Мария Слугина отметила, что с Архипом они разошлись по обоюдному согласию, без ссор и скандалов. Девушка призналась, что ей не нравится, когда ее имя связывают исключительно с сыном Наташи Королевой.

"Во-первых, хотелось бы отметить, что этот роман — не достижение моей жизни, а взаимные чувства, которые произошли у нас с Архипом. Хотелось бы дать всем понять, что никому не нравится, когда пытаются "ковыряться" в их личной жизни. Мы расстались, потому что приняли такое решение. Я с большим уважением отношусь к нему и его семье. Это был период моей и его жизни, и он просто закончился. Мы друг другу благодарны за это время", — подчеркнула девушка.

Парень с девушкой больше не поддерживают общения, поскольку, по словам Марии, ей необходимо время, чтобы принять ситуацию и суметь простить друг другу прошлые обиды. Она уверена, что людям, которые в прошлом подверглись романтических чувств, очень сложно в дальнейшем оставаться друзьями. Однако девушка не исключает, что в будущем они смогут общаться по-дружески.

Сейчас Мария активно работает над авторским проектом, суть которого пока держитв секрете, однако обещает удивить поклонников. Новых романов девушка не заводит, потому все силы направляет на свой проект. Она решила связать жизнь с шоу-бизнесом, и впереди много работы.

Девушка вспоминает, что находясь в отношениях с Архипом, Марии пришлось столкнуться с критикой в социальных сетях, дело доходило даже до травли.

"Есть разные люди: кто строит свою жизнь, а кто-то любит копаться в чужом грязном белье. Я отношусь к первому типу. А вообще отвечу банально — известной поговорке: собака лает — караван идет. Просто не стоит обращать внимание на негатив, лучше следить за собственными поступками и действиями. Есть хейтеры, а есть сторонники. А еще, чем больше пытаться бороться с негативом, тем больше он будет присутствовать в жизни. Нужно осознание, и тогда мир заиграет другими красками", — подчеркнула Мария.

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