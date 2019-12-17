Российская примадонна Алла Пугачева не будет радовать зрителей в новогоднюю ночь
Эту информацию в комментарии журналистам подтвердила представитель примадонны Елена Чупракова, передает КП.
По ее словам, Алла Пугачева не будет в этом году выступать на новогодних "огоньках".
"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", - подчеркнула Чупракова в общении с журналистами.
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Стоит отметить, что российская примадонна в 2019 году и без "новогодних огоньков" принимала участие в нескольких больших проектах – юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала, выход картины "Тот самый концерт".
Не стоит забывать, что буквально два года назад россияне сами написали петицию с просьбой "разбавить" новогодний эфир, который, по их мнению, заполонила примадонна Алла Пугачева.
Зрители требовали, чтобы эфиры "новогодних огоньков" разбавили другими российскими артистами.
Также мы рассказывали о том, что муж примадонны Максим Галкин огорошил публику своим оголенным торсом. Так, комик поделился в соцсети фото, где он перетаскивает огромные шахматные фигуры во дворе своего особняка. При этом на нем были только спортивные штаны и кроссовки. Несмотря на то, что на улице середина декабря, звезде, по всей видимости, было нехолодно.
Глядя на фото можно сделать вывод, что Максим Галкин следит за своей физической формой. Хотя некоторые в комментариях пошутили по поводу того, что он "втянул живот".
В отличии от своего мужа, примадонна Алла Пугачева публикует в сети неудачные снимки. На одном из последних кадров голова у нее получилась несоразмерно большой по сравнению с остальным телом. Примадонна снялась вместе с поклонницей. На певице были черные узкие штаны и такого же цвета жакет.
Возможно, ракурс был не совсем удачный, а, возможно, все дело в пышном парике Пугачевой, но фото удивило и рассмешило поклонников звезды.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».