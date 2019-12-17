Энджи уже не так молода, но все еще прекрасна, несмотря на все трудности личной жизни, утверждают поклонники

Анджелина Джоли вышла вечером на ужин и прогулку, чем снова покорила сердца своих поклонников

Об этом идет речь в материале « The Daily Mail ».

Знаменитость не перестает радовать своих фанатов – минимум макияжа, небрежная укладка, утонченная, некричащая классика в выборе одежды – такой внешний вид приятно удивил всех почитателей многочисленных талантов и добродетелей мировой знаменитости.

На днях звезда мирового кино была замечена у ресторана «The Eternals» в Лондоне – знаменитость предпочла для вечернего выхода всегда актуальную классику – легкий плащ-беж под пояс, черные брюки и сумку в цвет обуви – бежевые или пудровые лодочки на шпильке.

Знаменитость с небрежной укладкой, но в общем и целом ухоженным видом была замечена с помощницей вечером на улицах британской столицы, рядом на фото папарацции также присутствуют люди – в частности, мужчина крепкого телосложения, не совсем понятно – это охрана Джоли или просто случайный прохожий.

Как бы там ни было, Анджелина Джоли снова и снова радует публику - даже неожиданные вспышки камер не застают оскароносную Энджи врасплох. Звезда прекрасно и естественно выглядит, правда, очень худая, как отмечают многие ее фаны в сети. Вместе с тем, "как можно быть такой фантастической и привлекательной", отзываются поклонники об актрисе.

Напомним, бывшая жена Брэда Питта, Анджелина Джоли, так и не завела страничку в Instagram, однако это не мешает ее поклонникам и коллегам выкладывать фото с ней на просторы интернета.

Недавно актриса Сальма Хайек сделала селфи с Анджелиной Джоли.

На снимке две красотки смотрят в камеру и улыбаются.

"Черт возьми, мне так повезло... Я думала, что просто собираюсь работать с великими актерами, играющими инопланетян; но я к тому же еще и подружилась с удивительными людьми", - написала Сальма.

Ранее мы писали, что три года в семье звезды работала глухая Антонетта Аббамонте, которая обучала двоих ее детей (из шести) языку жестов.

По словам женщины, Джоли вела с ней очень высокомерно и смотрела на нее сверху вниз, расценивая как «человека второго класса».

Недавно Аббамонте сообщила, что Анджелина Джоли взяла ее идею о создании глухого супергероя.

Сейчас учительнице хочется, чтобы мир узнал - нельзя так относиться к глухим людям.

Напомним также, что Анджелина Джоли в течение 20 лет находится в центре внимания, а мир не перестает восхищаться ее красотой. Секреты привлекательности звезды такие: уход за кожей с раннего возраста и минимум макияжа.

Также знаменитость тщательно подбирает средства для снятия макияжа для того, чтобы не навредить коже.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.