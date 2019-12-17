Российскую телеведущую Ангелину Вовк, которая недавно накинулась на певицу Софию Ротару из-за ее участия в "Песне года", ожидают серьезные перемены в жизни

Правду говорят, что любви все возрасты покорны. Так, 77-летняя Ангелина Вовк не стала отрицать свою связь с историком музыки Михаилом Куницыным, а еще более подлила масла в огонь, когда заявила о свадьбе, пишут российские СМИ.

Так, ведущая прокомментировала слухи о романе с мужчиной, что младше ее более чем на 25 лет.

"Миша правда сделал мне предложение!, - огорошила признанием Вовк. - Насчет свадьбы – еще пока я размышляю".

В последнее время парочку часто видят вместе на различных мероприятиях. Они оба делятся кадрами в Инстаграм.

В подписи к видео, сделанном на дне рождения Ангелины, Куницын назвал ее "горячо любимой" и "прекрасным ангелом".

"Мы уже начали отмечать и поздравлять! Дорогая и горячо любимая Линочка @angelina_vovk ! С днём рождения! Вообще, это нас надо поздравлять, что сегодня тот день, когда ты пришла в этот мир и делаешь его (и нас!) лучше! Поздравляю, прекрасный Ангел!", - написал ухажер Ангелины Вовк.

Несмотря на свой возраст, знаменитость ведет активную жизнь. Напомним, что она дважды была замужем. Первый брак продлился 16 лет, а второй - 13. Детей у Вовк нет.

Ранее мы сообщали, Вовк оскандалилась своими нападками на украинскую народную артистку Софию Ротару. Когда последняя заявила о намерении вернуться в Россию после длительного перерыва для участия в "Песне года" и нескольких новогодних корпоративах, ведущая оскорбила ее, назвав меркантильной.

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявляла тогда Вовк, добавив, что ни за что теперь не пойдет на концерт Ротару и не станет ей аплодировать.

Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию

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