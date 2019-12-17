Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Вчера артистке исполнилось 37 лет, в этот яркий день она решила представить серию жарких кадров, демонстрирующих ее внушительную грудь. К слову, Анна также отмечала не так давно, что ее формы натуральные и пластику она не делала.

Днем ранее Анна также поблагодарила всех за многие позитивные моменты и достижения:

«Сегодня у меня День Рождения 🥳 И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо ❤️ За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗», – отметила Анна.

На фото видно, что Анна очень счастлива и довольна, а ее бордовое платье выгодно подчеркнуло пышные формы и фигуру в целом. Звезда обнималась с гостями и станцевала романтичный танец с молодым возлюбленным.

До этого Седокова показала серию фото из яркого концерта – презентации альбома. На мероприятии Анна встретилась с коллегами, друзьями и товарищами. Певица с удовольствием позировала в сдержанном наряде, хотя и с глубоким декольте.

Аккуратный макияж подчеркнул формы звезды, а макияж сделал артистку заметно моложе.

«Это была невероятная встреча друзей, полная любви, уюта и счастья. Спасибо, что были со мной на презентации альбома #PROlubov ❤ . Так высоко-высоко, что мы назвали ее «Три метра над уровнем неба». Наверное, она такой и была, возвышающей. Ведь любовь окрыляет и поднимает тебя на самую большую высоту. Спасибо всем, кто был причастен к этому празднику 🙏🏼», – пишет Анна, отметив всех коллег, которых хотела бы поблагодарить.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в неоднозначной и смелой позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом