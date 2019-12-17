Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и участием в российском камеди-шоу

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм Вера показала милые фото со своего концерта. Так, на серии фото Вера позировала в коротком топе из блесток, а также белые укороченные штаны. Образ Брежнева дополнила босоножками на высоком каблуке. Благодаря экстремальному топу можно легко оценить пышные формы Веры.

Сама звезда выглядела весьма привлекательно и естественно. Отметим, поскольку кадры были представлены в разеле Стори, поклонники не смогли это прокомментировать.

ранее Вера показала себя в естественном имидже во время интервью, которое было недавно представлено в ютуб-шоу блогера Карена Адамяна (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца). Во время общения с блогером Вера откровенно ответила на множество пикантных вопросов.

В частности, Вера не побоялась ответить на вопросы о супруге. По словам звезды, она с Меладзе является любителями посмотреть футбол. Иногда к просмотру могут присоединиться дети.

Кроме того, звезда не стала скрывать, что шлет мужу свои интимные фотографии. Как подчеркнула артистка, она может позволить себе любые снимки, которые захочет. К примеру, за день до съемки интервью отправила Меладзе фото из ванны.

"Я могу себе позволить любые фото, которые я хочу. Вчера мой муж получил мое фото из ванной", – отметила Вера, отвечая на вопрос Карена.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.