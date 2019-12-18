Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенное авторское фото
На новом профессиональном снимке артистка предстала в вечернем платье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.
Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.
На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:
«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.
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Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.
На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.
Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:
«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото и добавляет:
«На самом деле идеальных людей в природе просто не существует. Красота - это магнит, который притягивает взгляды, мысли, эмоции и… мужчин. Главное только, чтобы мужчин красивых душой, в первую очередь! Согласны?».
Поклонники во всю нахваливают певицу – пишут о ее красоте и харизматичности.
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