#pandaparty 🐼 #1год #майкл @moreshowcom СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь ❤️. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали 🙏🏻 малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей 🙈НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с @moreshowcom , которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать 😩😩😩Какое же это счастье , когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ , которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов , чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам, @moreshowcom за безупречную организацию , счастливых детей и спокойных родителей! P.S.: ребята выезжают на гастроли по всему миру 🌍. Поэтому, если вы в Сенегале, не переживайте, артисты @moreshowcom и там устроят для вас праздник 🥳😆 #регинатодоренко #семеныебудниТТ