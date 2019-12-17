Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным фото из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А уже сегодня поразила серией милых кадров. Дело в том, что Регина с Топаловым празднует день рождение сына. Пятого декабря их ребенку исполнился годик.

На видео видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.

"СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей.

НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с ребятами, которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать. Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми.

Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам за безупречную организацию, счастливых детей и спокойных родителей!" – написала Регина.

Напомним, Тодоренко в купальнике жестко опозорилась.

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