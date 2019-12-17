Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним фото з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

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#pandaparty 🐼 #1год #майкл @moreshowcom СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь ❤️. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали 🙏🏻 малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей 🙈НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с @moreshowcom , которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать 😩😩😩Какое же это счастье , когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ , которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов , чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам, @moreshowcom за безупречную организацию , счастливых детей и спокойных родителей! P.S.: ребята выезжают на гастроли по всему миру 🌍. Поэтому, если вы в Сенегале, не переживайте, артисты @moreshowcom и там устроят для вас праздник 🥳😆 #регинатодоренко #семеныебудниТТ

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Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі і важливому відпочинку. При цьому на  новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А вже сьогодні вразила серією милих кадрів. Справа в тому, що Регіна з Топаловим святкує день народження сина. П'ятого грудня їх дитині виповнився рік. 

На відео видно, як переодягнені в панд аніматори розважають гостей - як дорослих, так і маленьких. Звичайно ж, найбільше уваги дісталося імениннику і його батькам - до речі, на відео видно, як Майкл ходить.

"ЗОВСІМ недавно Майклу виповнився 1 рік. Я хочу подякувати кожному з вас за теплі побажання, підтримку і таку неосяжну любов. Я знаю, що він скоро виросте, і ми разом обов'язково перечитаємо все, що ви нажелали малюкові. Ми з ВМ зовсім не розбираємося в дитячих святах, хоча у нас багато сестер, братів, похресників, але, виявилося, ми - профани, які поняття не мають про уподобання дітей.

АЛЕ МИ НАВЧИМОСЯ! І тут я познайомилася з хлопцями, які взяли ситуацію в свої руки і підготували таке свято, про яке я в свої 29 років не могла мріяти. Яке ж це щастя, коли діти грають, розважаються, щасливі бігають з аніматорами, натхненно дивляться спектакль , який підготували діти, радіють гігантського шоу мильних бульбашок. А ще цікавіше дивитися на ДОРОСЛИХ, які за вказівкою аніматорів завзято стрибають-скачуть-повзають зі своїми дітьми.

Хочеться більше таких моментів, щоб навіть самий старший у родині міг на годинку повернутися в дитинство. Такі свята об'єднують сім'ю, згуртовують її. Спасибі вам за бездоганну організацію, щасливих дітей і спокійних батьків!" – написала Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко в купальнику жорстко зганьбилася.

Як повідомляла Politeka, Тодоренко спантеличила мережу невдалим макіяжем.

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