Участница ВИА Гра решилась на смелое фото

Певица Ольга Меганская показала себя в трусиках и черных колготах или чулках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram «черненькой» из ВИА Гры.

Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, топ или что-то в этом роде, нижнее белье «с высокой талией» и черные колготы. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы аккуратно уложены, на веках знаменитая стрелка а-ля «царица Клеопатра»:

«Макияж Клеопатры… Мне идёт?⠀

Кстати, в планах перейти полностью на этичную косметику. Буду пользоваться старой пока…», - подписала артистка фото.

Поклонники в восторге:

«💥 Идёт, Оленька, идёт 💐»

«Безусловно ! Здесь чём-то на Лену Темникову похожа )👍🔥»

«Восхитительная внешность 😍 😊 👋»

«😍😍😍Божественная красота 😘»

Ранее сообщалось о том, что на новом профессиональном снимке экс-ВИА Гра Миша Романова предстала в вечернем платье.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:

«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.