Украинские поп-дивы и разного сценического «направления» артисты показались в ярких нарядах – среди прочих, фигурами прихвастнули Настя Каменских, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Тина Кароль и Екатерина Кухар

Новогодний «прикид» звезд – тема номер один среди обсуждаемых в сети, в чем же на новогодних концертных весельях появится практически весь свет украинского шоубиза? Об этом идет речь в материале « Караван историй ».

Новогодняя премьера «Ніч суперхітів» «вместила» 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса. Выступят MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA и другие – комики, танцоры, певцы и певицы. Среди них такие известнейшие имена, как Тина Кароль, Джамала, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменских, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар. Так последняя, блистала на бекстейдже в полупрозрачном и частично черном платье в обнимку со звездным «красавчиком» Владимиром Остапчуком.

Недавно сообщившая поклонникам о новом своем романе Наталья Могилевская, удивила смелым нарядом и подтянутой фигурой – блестящее платье с не менее привлекающим внимание декольте и открытые стройные ножки певицы порадовали многих ее фанов.

Сладкоголосая Тина Кароль – как всегда – выбрала классику. Красное корсетное платье и укладка «волной» очень идут певице, эдакая миссис Клаус. Рядом, в той же классике, но несколько более ретро, показалась певица Юлия Санина – ее платье полностью усыпано белыми перьями. Джамала подхватила тренд «с пернатыми» акцентами и предстала перед публикой в белом совершенно порясающем наряде.

Настя Каменских, как отмечают многие ее фанаты, уже не такая стройная, как ранее – время идет и вместе с тем, вполне возможно, артистка со своим не менее звездным, чем она сама супругом Потапом планируют ребенка. Как бы там ни было, Каменских в талии стала чуть шире, что отчетливо видно на новых фото - в черно-розовом комбинезоне с африканским анималистическим принтом. В нем украинка выглядела просто невероятно.

Подопечные все того же Потапа, дуэт «Время и Стекло», «заявились» в стильных «спортивках». В креативных черных спортивных костюмах с яркими вставками группа очень порадовала многочисленную армию молодежи – поклонников артистов. А Мишель Андраде явилась в полупрозрачном платье из красного шифона – боливийка по происхождению очень выделяется среди отечественных артистов.

«Вездесущий» на украинском ТВ Юрий Горбунов и известный юморист Юрий Ткач выступают в черных смокингах и, как обычно, с улыбками.

Напомним также, один из эфиров Х-Фактора был жарким. Так на этот Настя Каменских раз решила "полюбезничать" со своей не менее известной коллегой Олей Поляковой.

На новых опубликованных Настей Каменских кадрах с так называемых сториз, артистки продемонстрировали милый поцелуй прямо в губы.

Обе звезды облачились то ли в латексные, то ли в кожанные алого цвета сценические - яркие и бударажащие воображение - костюмы. Сидя за судейским столиком шоу, они решили на камеру "чмокнуть" друг друга в губы.

Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.

Как сообщала Politeka, Потап взволновал поклонников неожиданным заявлением.

Также Politeka рассказывала, что Каменских шокировала необычным преобразованием.