Семья актрисы сделала гневное обращение: Анастасию Заворотнюк преследуют

Близкие просят прекратить погоню за информацией о состоянии актрисы и также показали фото фото мужчин-папарацци, которые преследуют кинозвезду, об этом сообщает Politeka.net.

Родные больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неоднократно обращались к поклонникам и журналистам с просьбой не преследовать Настю. Но находятся "энтузиасты", которые продолжают следить за больной актрисой, надеясь получить новую информацию.

В итоге, на странице поддержки актрисы появились фото мужчин-папарацци, которые настойчиво охотятся за Заворотнюк, даже предлагают врачам деньги за информацию о ней.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?"- оставили такие гневные слова родные Заворотнюк в своем посте.

Подписчики поддержали родных Насти в комментариях: " Никакого спокойствия😱😱😱...нет ничего святого...", " Сволочи, а не люди. Дайте покой семье Насти.", " Здоровья Настеньке и сил близким! Храни вас Господь!".

Ранее мы публиковали детали романа со скандальным любовником, который умудрялся поднимать руку на Анастасию Заворотнюк. Как рассказала подруга актрисы Наталья Бондарчук, речь идет о Сергее Жигунове.

Во время съемок картины "Гоголь. Ближайший" у Анастасии Заворотнюк был тяжелый период в жизни. Она тогда только рассталась со своим любовником Сергеем Жигуновым, а разрыв был очень болезненным.

Заворотнюк призналась своей коллеге по цеху, что Сергей часто был слишком груб и поднимал на нее руку.

Через время появилась реакция и самого Сергея Жигунова. Актер ответил на обвинения язвительным выпадом, что, видимо, кому-то слишком скучно, поэтому придумывают такие небылицы.

По словам Сергея Жигунова, "копаться в чужом грязном белье" могут только люди, которым нечем заняться и которые неинтересны в профессиональном плане.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.