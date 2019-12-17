Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в шикарном синем платье

Артистка рассказала о желаниях и когда их нужно загадывать. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Могилевская в синем платье. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры и подняла руки. Можно отметить, что артистка забыла о белье и показала свою грудь во внушительном декольте.

"В канун Нового года все загадывают желания и верят в чудеса, а ведь это очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много.", - написала Наталья.

Могилевска добавляет, что особенно хорошо загадывать желания на День рождения.

"Также, например, День рождения: просыпаюсь утром, делаю маленькую особенную практику, зная, что это самый потрясающий день для того, чтобы формировать желания. Он в сотни раз сильнее, чем Новый год!", - отметила певица.

Фанаты написали несколько комментариев под фото:

"В синем тебе изумительно", "Наташа, ты наша королева", "В ваших глазах появилась магия, как у Горбачевой. Вы на уровне", "Наталья, обаятельная и жественная красавица", "Шикарная".

Ранее мы сообщали, что Могилевская в смелой позе показала свою главную гордость прямо на сцене.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала короткое видео со своего выступления.

На кадрах Могилевская в шикарном вечернем платье с внушительным разрезом. Наталья села так на ступеньки, что можно было оценить идеальные ноги певицы.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото.

Напомним, цветущая Могилевская удивила личными кадрами

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