Скандального российского певца Николая Баскова подняли на смех за странный внешний вид во время новогоднего концерта

Как сообщает Politeka, снимок мужчина опубликовал в Instagram.

«Заходите к нам на огонек», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Басков позирует в коротких штанах в полоску, рубашке с синей бабочкой, а также красной жилетке. В руках певец держит музыкальный инструмент – концертина. Однако пользователи сети обратили внимание на внешний вид певца, о чем говорят едкие комментарии.

«От былого великолепия одни туфли остались. Досмеялся. Пошел по миру с шарманкой», «одет, как на цирковом ковре», «клоун», «шут», «Сто процентов дно . Хорошие песни переделанные с тупым текстом», «Как же надоело. Одни и те же рожи каждый год», - пишут они.

До этого Баскова поднимали на смех за то, что он похвастался "музеем" вместо дома. Снимок певец опубликовал в Instagram.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер ,создают уют и наполняют весенним ароматом дом», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно буквально царские хоромы, на фоне которых красуются цветы. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Дорохо бохато», «Царские полаты барин однако», «что это за музей», «Это в каком - то дворце!», «О боже, какую вы себе красоту напел», «Царские хоромы», - пишут они.

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене

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