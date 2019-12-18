Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья начала сильно менять свою внешность

Стоит отметить, что эти изменения начались накануне свадьбы мужа покойной артистки шоумена Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой.

Наталья Фриске все больше становится похожа на сестру. Раньше она постриглась и покрасила волосы, скопировав прическу Жанны в последние дни жизни. Также сестра забрала себе гардероб певицы и сейчас носит ее вещи. Недавно Наташа также сделала пластику лица, добавив сходства с сестрой.

Отметим, девушка не скрывает, что воспользовалась услугами пластического хирурга, и прямо отвечает на вопросы любознательных подписчиков.

Стоит отметить, что женщина склонна к онкологическим заболеваниям, а через такие манипуляции риск получить болезнь повышается.

Не секрет, что Наталья и Дмитрий дружили и тепло общались при жизни Жанны Фриске. Сестра певицы считала Шепелева идеальным мужем и вероятно, скрывала романтические чувства. Видимо, Наталья мечтала сойтись с Дмитрием после смерти Жанны, что и разрушило ее брак. Но вражда семьи и связь Дмитрия с Екатериной разрушили ее планы.

Ранее мы сообщали, что бывший сожитель Жанны Фриске, телеведущий Дмиртий Шепелев, дал интервью, в котором обвинил родителей певицы в воровстве.

По словам шоумена, за два года до болезни Жанна враждовала с отцом. Однако отец звезды, Владимир Фриске, не смог молча "проглотить" слова Шепелева и решил высказаться.

Папа певицы рассказал, что после смерти дочери они с женой продали ее квартиру в Майами за 470 758 долларов.

По закону, нужно было поделить полученную сумму между родителями и опекнуом сына Жанны, Дмитрием, но родители отказались от доли в пользу внука. По договору, деньги никто не должен трогать до 18-летия Платона.

Вскоре после этого сестра Жанны Фриске прокомментировала слова Дмитрия Шепелева, и заявила, что он оболгал их семью.

По словам сестры артистки, сам Шепелев воспользовался моментом и опустошил счет: "Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, нам ее продюсер звонил: "Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов снимал".

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.