Голливудскую актрису и режиссера Анджелину Джоли снова признали самой красивой женщиной в мире
Так, недавно журнал Vanity Fair провел опрос, в результате которого 60% человек считают Джоли самой прилекательной.
Анджелина Джоли всегда воплощает на экране героинь, которые благодаря звезде выглядят соблазнительно. Правильное питание и уход за собой позволяют знаменитости выглядить безупречно и красиво.
Артистка популяризирует свой рацион питания, который включается в себя дикую пшеницу полба. Последняя является абсолютно органичным продуктом, ведь не воспринимает никакие удобрения.
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Также Джоли употребляет семена чиа, хотя и специалисты не совсем уверены в их эффективности.
Кроме того, звезда питается пшеном и обычной гречкой. В гречневой каше есть йод, кальций, магний, фосфор, витамины группы B и сложные углеводы.
Ранее Джоли довела себя до анорексии, употребляя всего 60 килокалорий в день. При росте 170 сантиметров, вес звезды составлял 35 килограммов.
Однако сейчас звезда больше уделяет внимание своему здоровье и возвращается к прежним параметрам.
Напомним, знаменитость не перестает радовать своих фанатов – минимум макияжа, небрежная укладка, утонченная, некричащая классика в выборе одежды – такой внешний вид приятно удивил всех почитателей многочисленных талантов и добродетелей мировой знаменитости.
На днях звезда мирового кино была замечена у ресторана «The Eternals» в Лондоне – знаменитость предпочла для вечернего выхода всегда актуальную классику – легкий плащ-беж под пояс, черные брюки и сумку в цвет обуви – бежевые или пудровые лодочки на шпильке. Звезда выглядела идеально, что понравилось ее фанатам.
Ранее мы писали, что Джоли побывала на встрече с детьми.
Знаменитость пообщалась с ребятами в рамках глобальной программы, посвященной миру.
Для своего выхода звезда выбрала белую свободную рубашку и черные брюки. Артистка завязала края верхней части одежды, тем самым подчеркнув идеальную талию, и показав совершенное тело.
Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".
Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".
Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.