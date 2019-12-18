Известная певица Наташа Королева станцевала экстравагантный танец на фоне пальм

Королева находится в Майами, имеет хорошее настроение, полна энергии и женственности, а душа ее поет, об этом сообщает Politeka.net.

Пикантным видео певица поделилась у себя на странице в Instagram.

Похоже, Королева не может выйти из образа русалки. На это намекает ее наряд с оттенками "морской волны", а позади звезды раскинулась водная гладь бассейна. Интересно, а плавает ли где-то рядом дельфин?

Изюминкой образа стали огромные бирюзовые косы, которые как будто пронзают время и делают Королеву снова девочкой. Завершают образ массивные серьги в виде ракушек.

Хотя если вслушатся в слова песни, то становится понятно - Наташа примеряла на себя образ сказочной Мальвины.

Бесчисленные и несомненно преданные поклонники Наташи начали активно комментировать пост: " Ох эти косы. Моя любовь😍🔥", " ❤️❤️❤️❤️❤️Наташенька спасибо тебе за этот день 😘😘😘😘😘

Ты невероятная ⭐️😍", " В КАРАГАНДе очень ждали твой концерт .......😢😢😢😢👀👀👀👀👀", "Красивая, харизматичная, живая", " Только песни Николаева и выручают , а так песен то нет. Одна лабуда".

Как сообщалось ранее, экс-возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа, рассказала об их отношениях и причинах расставания.

Мария Слугина отметила, что с Архипом они разошлись по обоюдному согласию, без ссор и скандалов. Девушка призналась, что ей не нравится, когда ее имя связывают исключительно с сыном Наташи Королевой.

"Во-первых, хотелось бы отметить, что этот роман — не достижение моей жизни, а взаимные чувства, которые произошли у нас с Архипом. Хотелось бы дать всем понять, что никому не нравится, когда пытаются "ковыряться" в их личной жизни. Мы расстались, потому что приняли такое решение. Я с большим уважением отношусь к нему и его семье. Это был период моей и его жизни, и он просто закончился. Мы друг другу благодарны за это время", — подчеркнула девушка.

Парень с девушкой больше не поддерживают общения, поскольку, по словам Марии, ей необходимо время, чтобы принять ситуацию и суметь простить друг другу прошлые обиды. Она уверена, что людям, которые в прошлом подверглись романтических чувств, очень сложно в дальнейшем оставаться друзьями. Однако девушка не исключает, что в будущем они смогут общаться по-дружески.

Напомним, Сын Королевой засветился на недетской попойке, звезда не сдержалась: "Угомонитесь!".

Как сообщала Politeka, cын скандальной Королевой ошеломил проукраинским поступком на видео: «Жить будет не в России».

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