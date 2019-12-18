Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала довольно «горячее» фото. Звезда похвасталась формами без одежды на отдыхе. При этом артистка позировала сидя на качелях с мокрыми волосами.

«Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌 Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос🤫 Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир 🌍 Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?🥰 #woman #beauty #balance 📸 «, – написала Каменских.

Вот что пишут пользователи:

«Красивий задній бампер💦», «Не стыдно такую делать», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Да 🔥🔥🔥🔥🔥очень важно слышать и чувствовать себя 🤗», «Красиво фотка🔥», «Жарковато сегодня в Мексике😋🔥🔥🔥», «попа как у Ким🔥🔥🔥», «Молодец, так держать. Нужно больше обнаженки!!!!».

Также на своей странице в разделе Стори звезда показала себя в необычном и сверкающем образе. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки. Дополнила свой образ Настя большой прозрачной маской в тон платью, закрывающей практически все лицо. Также на ее лице яркий макияж.

В таком образе звезда решила посетить вечеринки «Ночь химер» вместе со своим супругом.

В целом наряд произвел впечатление на многих, ведь она посветила идеальной фигурой в оригинальном платье с прозрачными вставками черного цвета с открытыми плечами от бренда своей лучшей подруги, дизайнера Анны Завгородней-Андрийчук.

Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.

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