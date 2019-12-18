Артистке исполнилось 37 лет, и она решила представить серию жарких кадров с празднования дня рождения

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Артистке исполнилось 37 лет, и она решила представить серию жарких кадров, демонстрирующих ее внушительную грудь. К слову, Анна также отмечала не так давно, что ее формы натуральные и пластику она не делала.

На фото видно, что Анна очень счастлива и довольна, а ее бордовое платье выгодно подчеркнуло пышные формы и фигуру в целом. Звезда обнималась с гостями и станцевала романтичный танец с молодым возлюбленным.

«С Днём Рождения ❤❤❤ Самым красивым местом был нереальный @welcomepoint ! Я не люблю банеры и прессоволы, считаю их прошлым.

У гостей должны остаться красивые воспоминания, которые они смогут красиво интегрировать в свои инстаграмы 😂 И желательно без имени именинницы и фотографии ее же в 3 метра!

В реальном времени гости получали уже смонтированные минутные красоты невероятной ролики.

А главное, знаете, что? Что у наших гостей остались не только хорошие воспоминания, отличные фото и абсолютное отсутствие похмелья 😂 Но об этом уже в следующем посте 💋», – написала Седокова под постом.

До этого Седокова показала серию фото из яркого концерта – презентации альбома. На мероприятии Анна встретилась с коллегами, друзьями и товарищами. Певица с удовольствием позировала в сдержанном наряде, хотя и с глубоким декольте.

Аккуратный макияж подчеркнул формы звезды, а макияж сделал артистку заметно моложе.

«Это была невероятная встреча друзей, полная любви, уюта и счастья. Спасибо, что были со мной на презентации альбома #PROlubov ❤ . Так высоко-высоко, что мы назвали ее «Три метра над уровнем неба». Наверное, она такой и была, возвышающей. Ведь любовь окрыляет и поднимает тебя на самую большую высоту. Спасибо всем, кто был причастен к этому празднику 🙏🏼», – пишет Анна, отметив всех коллег, которых хотела бы поблагодарить.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в неоднозначной и смелой позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом