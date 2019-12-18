По всей России продолжается грандиозный флешмоб "Юля – заслуженная!" о присвоении этого звания Юлии Началовой

Тысячи поклонников покойной певицы надеются, что будут услышаны президентом Владимром Путиным и он вскоре подпишет указ о присвоении Началовой почетного звания посмертно, об этом сообщает Politeka.net.

Не осталась в стороне и Азиза. Она хочет, что бы ее примеру последовали и другие звезды.

"Заслуженная артистка Российской Федерации". Проживи Началова чуть дольше, наверняка стала бы и "Народной", а может, и Героем России... Но у жизни были свои планы." - комментирует свои действия Азиза.

У самой Азизы никаких званий и титулов нет. Однако, она считает, что Началова достойна этого звания, как никто другой.

Заметим, что даже кума Юлии Лариса Долина в этом благородном флешмобе не поучаствовала, пояснив: "Поддерживаю ли я эту идею? Не знаю, это очень непростой вопрос". А тут посторонний человек так озаботился, поддержал..."

Вот не понятно, зачем Началовой такий титул посмерно, да и люди искусства уже давно подшучивают над подобными "регалиями".

Напомним, новая трагедия захлестнула родных покойной российской певицы Юлии Началовой. У отца артистки обнаружили рак.

Со дня смерти артистки прошло три месяца, но убитые горем родители все еще не могут оправиться.

Для того, чтобы справиться с трагедией, Виктор и Таисия Началовы обратились к психологам и отправились на лечение в Израиль.

Во время обследования медики обнаружили у Виктора Началова опухоль кишечника.

Для того, чтобы справиться с трагедией, Виктор и Таисия Началовы обратились к психологам и отправились на лечение в Израиль.

Во время обследования медики обнаружили у Виктора Началова опухоль кишечника.

В эфире российского ток-шоу «Пусть говорят» отец погибшей певицы рассказал, что после смерти дочери его здоровья дало сильный сбой, но он смог справиться с болезнью благодаря тому, что вовремя обнаружили и обратились к специалистам.

Напомним, дочь Началовой теперь воспитывает отец и его новая семья: «Вера против».

Как сообщала Politeka, экс-супруг Началовой не выдержал обвинений и сорвался: «Не вам учить меня жизни».

Также Politeka писала, что пиар-директор Началовой впервые вышла в свет после смерти певицы.