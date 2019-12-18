Крысиные почища атаковали Наташу Королеву

На даче известной певицы в подмосковном Крекшине обосновались крысы, об этом пишет «Собеседник».

Дом аевица построила еще во времена, когда была замужем за Игорем Николаевым. С тех пор она регулярно отдыхает на любимой даче летом, изредка зимой.

Внезапно у Наташиной соседки по даче умерли все члены семьи. Женщина убитая горем начала пить и перестала выбрасывать из дома мусор. В итоге весь дом заполнили крысы. Количество грызунов удивило даже сотрудников санэпидемстанции: они давно с таким не сталкивались.

Королева испугалась, что крысы проберутся и на ее участок, и вовремя отреагировала - расставила по периметру специальные ловушки. Вскоре нашествие было остановлено.

Королева с юмором отнеслась к ситуации, расценив появление грызунов как подарок к наступающему году Крысы.

А вот по поводу соседки Наташа сказала так: "А вот за свою соседку я очень переживаю. Такая хорошая семья и раз! В один момент все уничтожилось. И она осталась одна вместе с крысами".

Напомним, 49-летний супруг певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, больше известный как стриптизер Тарзан, поделился в соцсети пикантным снимком

Он опубликовал фото, на котором вместе с тремя артистами из своего «Тарзан-шоу» позирует в костюмах Деда Мороза на голое тело. Причинное место все четверо прикрывают подарочными коробками.

«Какой Новый год без шампанского, мандаринов и ТАРЗАН ШОУ», – подписал он фото.

Ранее мы писали, что «разбор полетов» российская певица Королева устроили своему не менее звездному супругу Сергею Глушко.

«Тарзан» решил пошутить - мужчина выложил в сети новое откровенное, и, местами, отвратительное фото.

49-летний Тарзан огорошил публику неожиданным снимком – на кадре мускулистый некогда красавец превратился в толстяка, да еще и в одних трусах. Знаменитый артист использовал фоторедактор, и к «пышному телу» «приделал» свою голову.

Вид супруга вообще не устроил его жену Наташу Королеву. Певица шутя пристыдила мужа.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности

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