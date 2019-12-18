Відома співачка Наташа Корольова станцювала екстравагантний танець на тлі пальм

Корольова знаходиться в Майамі, має гарний настрій, сповнена енергії і жіночності, а душа її співає, про це повідомляє Politeka.net.

Пікантним відео співачка поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Схоже, Корольова не може вийти з образу русалки. На це натякає її вбрання з відтінками "морської хвилі", а позаду зірки розкинулася водна гладь басейну. Цікаво, а плаває десь поруч дельфін?

Родзинкою образу стали величезні бірюзові коси, що ніби пронизують час і роблять Королеву знову дівчинкою. Завершують образ масивні сережки у вигляді черепашок.

Хоча якщо вслухатися в слова пісні, то стає зрозуміло - Наташа приміряла на себе образ казкової Мальвіни.

Незліченні і безсумнівно віддані шанувальники Наталки почали активно коментувати пост: "Ох ці коси. Моя любов😍🔥", " ❤️❤️❤️❤️❤️Наталочко, дякую тобі за цей день 😘😘😘😘😘

Ти неймовірна ⭐️😍", " В Караганді дуже чекали твій концерт .......😢😢😢😢👀👀👀👀👀", "Красива, харизматична, жива", " Тільки пісні Миколаєва і виручають , а так пісень немає. Одна лабуда".

Як повідомлялося раніше, екс-кохана сина Наташі Корольової та Сергія Глушка Архипа, розповіла про їхні стосунки і причини розставання.

Марія Слугина зазначила, що з Архипом вони розійшлися за обопільною згодою, без сварок і скандалів. Дівчина зізналася, що їй не подобається, коли її ім'я пов'язують виключно з сином Наташі Корольової.

"По-перше, хотілося б зазначити, що цей роман — не досягнення мого життя, а взаємні почуття, які сталися у нас з Архипом. Хотілося б дати всім зрозуміти, що нікому не подобається, коли намагаються "колупатися" в їх особисте життя. Ми розлучилися, бо прийняли таке рішення. Я з великою повагою ставлюся до нього і його сім'ї. Це був період моєї і його життя, і він просто закінчився. Ми один одному вдячні за це час", — підкреслила дівчина.

Хлопець з дівчиною більше не підтримують спілкування, оскільки, за словами Марії, їй необхідний час, щоб прийняти ситуацію і зуміти пробачити один одному старі образи. Вона впевнена, що людям, які в минулому зазнали романтичних почуттів, дуже складно надалі залишатися друзями. Проте дівчина не виключає, що в майбутньому вони зможуть спілкуватися по-дружньому.

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