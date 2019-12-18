Известный певец Николай Басков не боится самых смелых вопросов: он решился раскрыть многие тайны.

Натуральный блондин рассказал: "Я занимался любовью по телефону и видеосвязи, – признался певец, – повторял все, что увидел в видео для взрослых, примерял женское белье, удовлетворял себя в гостинице, совершал что-то неприличное ради карьеры", об этом сообщает Politeka.net.

Николай Басков сообщил, что даже сделал себе модную интимную стрижку. Но услугами стилиста для этого не пользовался и парикмахера на дом не вызывал. "Сам ковырял там что-то", – откровенно сообщил артист в программе "Было-не было" в эфире "Love радио".

Остается только восхититься раскованностью белокурого принца российской эстрады.

Ранее мы сообщали, что Басков засмущал своей выходкой в самолете певицу Ани Лорак.

Он потревожил ее, когда она спала на борту самолета. На лице Каролины были очки для сна, а сама она натянула одеяло до подбородка. К слову, напротив расположился ее новый бойфренд, саунд-продюсер, Егор Глеб, с которым она разъезжает по гастролям. Спокойно отдохнуть парочке не удалось, так как вмешался Басков. Певец возник внезапно рядом с Лорак и наклонился со словами "А тут кто у нас?" Лорак однако не очень смутилась этому "вторжению" и даже послала воздушный поцелуйчик, а затем приподняла одеяло. Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене А еще Politeka писала, что Ани Лорак вывалила все свое «добро» в глубоком декольте Также Politeka сообщала, что "любовник" Лорак показал откровенные кадры с дочерью

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