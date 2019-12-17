Скандального російського співака Миколу Баскова підняли на сміх за дивний зовнішній вигляд під час новорічного концерту

Як повідомляє Politeka, знімок чоловік опублікував в Instagram.

«Заходьте до нас на вогник», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Басков позує в коротких штанях в смужку, сорочці з синьою краваткою, а також червоній жилетці. В руках співак тримає музичний інструмент – концертіну. Однак користувачі мережі звернули увагу на зовнішній вигляд співака, про що говорять їдкі коментарі.

«Від колишньої пишноти залишилися одні туфлі. Досміявся. Пішов по світу з шарманкою», «одягнений, як на цирковому килимі», «клоун», «шут», «Сто відсотків дно. Хороші пісні перероблені з тупим текстом», «Як же набридло. Одні й ті ж пики кожен рік», - пишуть вони.

До цього Баскова піднімали на сміх за те, що він похвалився "музеєм" замість будинку. Знімок співак опублікував в Instagram.

«Я обожнюю живі квіти, вони завжди доставляю естетичну насолоду і додають свій неповторний шарм в інтер'єр ,створюють затишок і наповнюють весняним ароматом будинок», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно буквально царські хороми, на тлі яких красуються квіти. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Дорохо бохато», «Царські полаты пан однак», «що це за музей», «Це в якомусь палаці!», «Про боже, яку ви собі красу наспівав», «Царські хороми», - пишуть вони.

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