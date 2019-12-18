Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова решила показать все и сразу...
На новом опубликованном снимке артистка позирует в спортивном белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Полупрозрачные топ и трусы белого цвета так эффектно "обвили" пышные формы Котовой, что публика в сети просто "обезумела" от увиденного. Каждый второй пользователь, наперебой, спешит сообщить артистке о том, что а) он ее хочет, б) что она "невероятная".
Еще бы - пышногрудая блондинка - обладательница выдающихся форм, да одни пышные локоны ее прически чего стоят... Как бы там ни было, публика довольна и совсем не считает, что исполнительница перебарщивает с откровенными фото.
«Откровенные фотографии – насколько это красиво? Для меня такие снимки – целое искусство! Ведь «полуголые» фотографии могут быть эстетикой, если:
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- остаются загадочными и таинственными, а не открывают всё и сразу «напоказ»…», - и так далее по списку пишет артистка.
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Поклонники отвечают:
«Я думаю, что вы невероятно красивая!!!👌»
«Ууууоо́о́о́ооооо́оооооохххххх😍😍😍😍😍😍😍»
«Девушка на фото просто шикарна. Фотки очень красивые и не пошлые👍»
«Даже совсем голое тело можно снять так, что это будет искусством, и совсем не будет выглядеть пошло»
«Я считаю тоже , что полуголое фото в котором нет никакого намека на пошлость , это красиво»
Напомним также, нінешняя участница ВИА Грарешилась на смелое фото.
Певица Ольга Меганская показала себя в трусиках и черных колготах или чулках.
Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, топ или что-то в этом роде, нижнее белье «с высокой талией» и черные колготы. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы аккуратно уложены, на веках знаменитая стрелка а-ля «царица Клеопатра»:
«Макияж Клеопатры… Мне идёт?⠀
Кстати, в планах перейти полностью на этичную косметику. Буду пользоваться старой пока…», - подписала артистка фото.
Поклонники в восторге:
«💥 Идёт, Оленька, идёт 💐»
«Безусловно ! Здесь чём-то на Лену Темникову похожа )👍🔥»
«Восхитительная внешность 😍 😊 👋»
«😍😍😍Божественная красота 😘»
Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.
Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.
Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.