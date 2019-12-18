Инцидент произошел на глазах у миллионов зрителей

Елена Кравец из проекта «Квартал 95» едко отомстила приме-балерине Екатерине Кухар прямо на сцене

Как сообщает Politeka, инцидент произошел во время съемок «Женского Квартала».

Так, Кухар принимала участие в одном из номеров, которую Кравец якобы пригласила к станку, чтобы продемонстрировать свою хореографию и растяжку. При этом Кравец не забыла припомнить ей все, что слышала во время танцевального шоу «Танцы со звездами».

«Ваш танец, Катя, напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль. Так вот, даже курица была интереснее, там хотя бы корочка менялась»,- отметила она.

В то же время сама Кухар позже рассказала, как отнеслась к выходке Кравец.

«Я – судья на международных танцевальных фестивалях, в шоу "Танці з зірками", в "Лиге Смеха"… Иногда даже на улице люди просят рассудить их. Но "Женский квартал" преподнес мне сюрприз и устроил юмористический батл – это для меня совершенно новый опыт. Очень благодарна девочкам из "Женского Квартала" за их хорошее настроение, позитивную атмосферу и великолепное чувство юмора», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, прима-балерина и член жюри ток «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась формами в облегающем наряде. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Кухар позирует в облегающем наряде, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы.

Уточним, что дополняет образ лишь элегантные серьги, а также собранные в прическу волосы. Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку фото Кухар опубликовала в Stories.

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