Максим Галкин выругался на Николая Баскова и объявил о пополнении в семье Аллы Пугачевой
Таким богатым на события оказался новый выпуск шоу российского юмориста на Ютуб. Его гостями стали Басков и Моргенштерн (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Во время съемок выяснилось, что Басков знает на удивление много кумиров современной молодежи, что заметно расстроило Галкина.
«Господи, нах*р мы тебя пригласили? Дайте нам кого-то по-настоящему старого», - пожаловался комик.
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Он посоветовал певцу добавить в свои новые песни мат и звуки, как у Моргенштерна.
«Ты у него (Моргенштерна, - ред.) аудиторию подсечешь. Начало для внуков, конец для бабушек. Будет ох*ренно», - предложил супруг Пугачевой.
В ответ на это Басков возмутился:
«Вы так говорите: бабушки. 60-70 лет. Они что, не люди?!».
Галкин не мог упустить такой шанс сыронизировать и заметил:
«У меня у самого такая аудитория. И я горжусь ею… У меня жена вообще скоро прабабушкой будет».
Таким образом он выдал секрет своей супруги, у которой, по всей видимости, ожидается пополнение в семье. Можно предположить, что правнука Примадонне подарит ее внук Никита Пресняков, который два года назад женился на Алене Красновой.
Ранее мы писали о том, что Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обиделся на негативный комментарий под фото, который ему оставил один из фолловеров в соцсети.
В своем микроблоге в Инстаграм комик поделился снимком, на котором предстал в костюме и белой рубашке на фоне роскошного интерьера, под стать дворцам. Кадр так и пышет богатством и успехом.
Самодовольство артиста не всем пришлось по духу. Один из фолловеров написал в комментариях слово "дизлайк", за что тут же получил "ответку" от Галкина в виде нецензурного оскорбления "су*а".
Напомним, Галкин похвастался голым торсом, Пугачевой повезло.
Как сообщала Politeka, Пугачева пустила себе кровь на глазах у бывшего мужа: "Взяла нож и...".
Также Politeka писала, что Галкин показал, как дети подпевают Пугачевой, видео облетело сеть.