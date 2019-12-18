Известный режиссер Александр Стефанович рассказал про их роман с Аллой Пугачевой

"С первой встречи Алла Пугачева тянула одеяло на себя", - рассказал Стефанович, об єтом сообщает сайт "Комсомольская правда".

Мэтр российского кинематографа стал вторым супругом Примадонны. Он рассказал, как познакомился с будущей женой, с которой прожил в браке с 1977 по 1980 год.

Однажды Александру Стефановичу позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он рассказал об очень талантливой певице у которой в жизни царит неразбериха, попросил ей помочь. Режиссер спросил, симпатичная ли она, ответ был утвердительный.

При первой встрече будущие супруги пошли в ресторан "Сосновый бор". Там Стефанович протянул Пугачевой записную книжку с автографами известных людей.

И тут Примадонна сделала весьма артистичный жест, чем поразила Стефановича. "Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу". Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…"

Вот так выглядит "артефакт" той памятной встречи. Просто произведение современного искусства.

Ранее мы рассказывали о том, что муж примадонны Максим Галкин огорошил публику своим оголенным торсом. Так, комик поделился в соцсети фото, где он перетаскивает огромные шахматные фигуры во дворе своего особняка. При этом на нем были только спортивные штаны и кроссовки. Несмотря на то, что на улице середина декабря, звезде, по всей видимости, было нехолодно.

Глядя на фото можно сделать вывод, что Максим Галкин следит за своей физической формой. Хотя некоторые в комментариях пошутили по поводу того, что он "втянул живот".

В отличии от своего мужа, примадонна Алла Пугачева публикует в сети неудачные снимки. На одном из последних кадров голова у нее получилась несоразмерно большой по сравнению с остальным телом. Примадонна снялась вместе с поклонницей. На певице были черные узкие штаны и такого же цвета жакет.

Возможно, ракурс был не совсем удачный, а, возможно, все дело в пышном парике Пугачевой, но фото удивило и рассмешило поклонников звезды.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».