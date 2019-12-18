В сети появилось фото, как муж российской певицы Кристины Асмус сходил в кино с другой

Как сообщает Politeka, об этом рассказала сама Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, у себя в Instagram.

«Какой же крутой фильм мы вчера посмотрели ;) Мокьюментари - конкретный гон, но всё по-серьезному )) мое любимое! Спасибо за этого героя, Гарюня! Эдуард Суровый. Наша любовь! Смотреть всем», - говорится в сообщении.

Уточним, что снимок спровоцировал настоящую бурю эмоций со стороны пользователей сети.

«Асмус постарела», «Гарик бегом домой там кристи ждёт», «Где Асмус??», «Классная парсека», «Частенько возле нее трешся))) жена не ревнует?», «Эх как же там жена Гарика сейчас?», «Наставил рога жене», «Гарик,женись!», «Четкая пара вы, как ни крути», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фото актрисы Кристины Асмус очень порадовало ее поклонников, вместе с тем, кого-то и огорчило

Актриса показалась в "легоньком" полупрозрачном платьице пудрового цвета, с укладкой и макияжем. Девушка демонстрировала свою хрупкую фигуру и какие-то духи или туалетную воду и рассуждала о планах на Новый год:

«Какие у кого планы на Новый год? 🎄✨ Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря ))) Но скорее всего, мы с семьей будем дома ☺❄», - написала она и добавила:

«Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы 😂»

Некоторые поклонники отметили, что молодая жена комика Гарика Харламова выглядит отменно - она естественна, и не "борщит" с косметикой, другие же решили, что актриса исхудала, и эта худоба ей совершенно не идет.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.