Фильм примадонны Аллы Пугачевой не заслуживает внимания со стороны поклонников

Подобное мнение в комментарии журналистам озвучил музыкальный критик Сергей Соседов, передает ФАН.

Так, эксперт резко высказался о творчестве российской примадонне и разнес ее последний фильм "Тот самый концерт", который собрал в прокате 30 миллионов.

Также Сергей Соседов в резкой форме объяснил, почему не собирается смотреть фильм Аллы Пугачевой.

"Я кино не смотрел и смотреть не буду. Мне неинтересно, потому что такое можно сделать с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм — там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все паззлы. Когда такое собирают, получается ерунда", - объяснил он свою точку зрения.

Известный критик также засомневался в качестве музыкальных композиций, которые присутствуют в картине, собравшей в прокате якобы 30 миллионов рублей.

"Она не в той форме, чтобы петь, хотя мне говорили, что были хорошие песни, но я их не слышал. Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм. Может, она и спела что-то хорошее, но я не верю ей как артистке", — эмоционально резюмировал эксперт Сергей Соседов.

Ранее мы сообщали о том, что бывший муж Аллы Пугачевой раскрыл одну из тайн примадонны. Известный режиссер Александр Стефанович вспомнил, как на первой встрече Пугачева начала "тянуть на себя одеяло" и проявлять инициативу в отношениях.

А один из поступков режиссера и вовсе ошарашил.

"Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу". Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…", - резюмировал он.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

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