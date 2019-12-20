Бывший муж звезды спустя много лет раскрыл правду о том, какая примадонна

Бывший муж российской певицы Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, рассказал о характере певицы

Много лет назад режиссер начал съемки фильма "Рецитал", в котором планировал снять примадонну. Однако в первый же день на площадке произошел скандал - Пугачева поссорилась со вторым режиссером. Тогда еще молодая звезда разорвала пальто на пожилой женщине, пишет Комсомольская правда.

После этого группа отказалась работать с Аллой Борисовной. Тогда директор "Мосфильма" решил поменять актрису, пригрозив Стефановичу, что он "останется на улице", если фильма не будет.

После этого Стефанович вместе со сценаристом Бородянским поехал в Ялту, с целью уговорить сниматься Софию Ротару. Последняя отказалась, ведь боялась слухов о том, что она "подсидела" Пугачеву.

Тогда Бородянский предложил написать другой сценарий и Ротару согласилась.

Напомним, Стефанович рассказал, что однажды ему позвонил поэт Леонид Дербенев. Последний сказал, что у него есть очень талантливая певица, Алла Пугачева, но в ее жизни все идет наперекосяк, и попросил ей как-нибудь помочь.

Стефанович, в свою очередь, поинтересовался, симпатичная ли она, на что получил положительный ответ.

На встрече Пугачева взяла нож, порезала палец, выдавила каплю крови и написала: "Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу".

Ранее мы писали, что примадонна не будет радовать зрителей в новогоднюю ночь. Пугачева не будет в этом году выступать на новогодних "огоньках".

Стоит отметить, что российская примадонна в 2019 году и без "новогодних огоньков" принимала участие в нескольких больших проектах – юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала, выход картины "Тот самый концерт".

Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, любит проводить время с детьми и делиться с поклонниками милыми семейными кадрами.

На этот раз Галкин выложил в своем микроблоге в Инстаграм видео с шестилетними Гарри и Лизой, когда малыши были заняты творчеством. Девочка вырезала из салфеток снежинки, а ее братик рисовал.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал: "в таких образах..."

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео: "Как ребенок"

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит: "Вам же нельзя!"