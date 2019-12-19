Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь показала новые фото со своим возлюбленным

Как передает Politeka.net, снимки появились на странице звезды в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Фотографии пара очевидно сделала в фотобудке после совместного просмотра фильма "Ножи наголо". В описании Лебедь тезисно написала о своих впечатлениях от кинокартины.

Как сообщает Елена-Кристина, фильм ей понравился своей легкостью и актерским составом. По ее словам, два с половиной часа просмотра актерской игры Дэниела Крейга прошли незаметно. Также, она подметила сюжет фильма и его неожиданную развязку.

Снимки с Розенко телеведущая сделала в характерном для них стиле, корча забавные гримасы. Этим они похоже и подкупают многочисленных подписчиков.

«Так выглядит настоящая любовь», «Вы такие милые, а особенно мне нравятся что простые без понтов, вы гармонируете один одному», «Вы с ним очень похожи», - восхищаются парой в комментариях пользователи сети.

Ранее сообщалось, что невеста бывше

го вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь озадачила неожиданным образом.

«Декабрь, +6, мини-юбка - да просто праздник какой-то, а не зима», - написала она.

Отметим, снимок, который ведущая опубликовала в Instagram вызвал неожиданную реакцию. Пользователям сети она напомнила клоуна, который является символом известной сети ресторанов быстрого питания.

«Извините, но в этом наряде вы похожи на Рональда Макдональда», - написали в комментариях.

Елена-Кристина не оставила эту реплику без ответа.

«Да не вопрос😂 Но лучше, чтоб на себя саму😉», - добродушно написала она.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

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