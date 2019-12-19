Звезда показала на серии снимков, как развлекалась на своем празднике в честь дня рождения

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Артистке исполнилось 37 лет, и она решила представить серию жарких кадров, демонстрирующих ее внушительную грудь.

На фото видно, что Анна очень счастлива и довольна, а ее бордовое платье выгодно подчеркнуло пышные формы и фигуру в целом. Звезда обнималась с гостями и станцевала романтичный танец с молодым возлюбленным.

После в социальной Сети Инстаграм артистка представила серию черно-белых фото с основной части празднования. На ярких кадрах звезда показала, как наслаждалась музыкой и вкусным тортом.

«Сегодня я отдала фотографии в печать. Помните, как в прошлом, давным давно, мы трогали их руками, передавали из рук в руки.

Я встречала одних людей, которые принципиально против фотографий. Они хотят, чтобы все оставалось лишь в памяти. Не уверена, что я готова к этому.)

Спасибо за фото @palshkov 💥💥💥💥💥 У меня осталось последняя серия. Показывать?», – пишет Анна под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«аппетитные ножки», «А где Варда?», «Да а где на фото astiselfmade? Она же была на твоём др», «Конечно 😍», «Всегда печатаю...Как положено по альбомам расскладываю. Пусть хранятся там,так надёжнее 😁», «Конечно все показывай 😍😍😍😍», «Какие фото классные🙌👍👍👍😘», «Of course))😍😍😍😂😂😂», «По фото видно что было весело👍».

До этого Седокова показала серию фото из яркого концерта – презентации альбома. На мероприятии Анна встретилась с коллегами, друзьями и товарищами. Певица с удовольствием позировала в сдержанном наряде, хотя и с глубоким декольте.

Аккуратный макияж подчеркнул формы звезды, а макияж сделал артистку заметно моложе.

«Это была невероятная встреча друзей, полная любви, уюта и счастья. Спасибо, что были со мной на презентации альбома #PROlubov ❤ . Так высоко-высоко, что мы назвали ее «Три метра над уровнем неба». Наверное, она такой и была, возвышающей. Ведь любовь окрыляет и поднимает тебя на самую большую высоту. Спасибо всем, кто был причастен к этому празднику 🙏🏼», – пишет Анна, отметив всех коллег, которых хотела бы поблагодарить.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в неоднозначной и смелой позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом

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