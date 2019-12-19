Николай Басков не сдержал себя в гостях у Максима Галкина на шоу "Музыкалити"

В Ютуб-программе в словесной дуэли оппонентом Баскова стал блогер-исполнитель Моргенштерн. В ходе спора Басков вышел из себя и обматерил молодого музыканта. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Народный артист России раскритиковал молодежную музыку в целом и Моргенштерна в частности за непонимание смысла бытия. Николай Басков авторитетно заявил, что цель жизни – "любовь ко всему".

Поучения от старшего коллеги молодому певцу не понравились, и он пригрозил звезде.

"Жди дисс завтра", – предупредил Моргенштерн. Басков не растерялся и отметил, что все межпозвоночные диски у него на месте. "Пока", – огрызнулся блогер.

После такой дерзости Николай Басков решить сделать ход конем и напомнить о своих регалиях. Сделал он это в грубой форме. "Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не ***", – обратился к сопернику певец.

Выпуск активно комментируют в сети.

«Посмотрела. Хотелось помыться. Неужели наша молодёжь такие уроды?! На Баскова с Галкиным смотреть приятно, слушать. А у того отморозка один мат изо рта льётся», «Что это сейчас было?», «Фу, какой противный парень. Неужели теперь будет такая Музыка, сколько мата...», «У меня была истерика! 😂», «Аллу Борисовну позовите, ради всего святого )) с Бузовой!», «Я вроде не старая, немного старше Алишера. Но мне чот стыдно за него. Все его поведение и речь какой-то испанский стыд. Понимаю Баскова», - пишут в комментариях.

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене.

Как сообщала Politeka, Басков с пикантной стрижкой и женским бельем ошарашил россиян: певец выдал свои грязные секреты.

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