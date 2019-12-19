Популярная певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. Одним из стильных снимков, дополненных рекламой новых духов, артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида – как известно, Кароль не является сторонницей пикантных и вызывающих образов.

«Красотка!!! Звезда!!! Духи будут стойкие ?», «Хат Тина💥💥💥», «Зустрінемось завтра, моя неймовірна!)❤️😘», «Вааау😍», «Я просто🤤🤤🤤 таю 🔥💛💛😍», «С каждым днём сюрприз все круче и круче! Что к Новому году будет?😅🤭😘», «Парфюм - народна назва: "КриштаЛЕВА ТіН"», «Воздух наполнен легким блогуаханием от Тины», «Тина,ну ты шо такое на ночь выставлять😍@», «У меня пропал дар речи😻😻😻 Слишком🔥🔥🔥», – пишут поклонники под постом.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. Нежный, притягательный шлейф словно творчество Тины Кароль пленит и сразу делает вас истинной поклонницей аромата», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде», – отметила Кароль.

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