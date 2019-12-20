Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала новый снимок в компании коллег

Как всегда, очень яркая девушка отчетливо выделялась среди съемочной группы, пишет Рoliteka.net. Елена надела курточку с цветочным принтом, бордовые джинсы и белые кроссовки. Девушка встала посередине серьезных коллег, широко улыбаясь.

"Когда Святой Николай принес в подарок сьемку в 7 утра: группа счастлива🥳 Я в печали 🤣🤣🤣 Всех с праздником!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала звезда.

Почти за час пост звезды собрал более 2500 лайков.

"Ахах, взаимно)😂😁☺️", "Замечательно", "У группы очень скрытые эмоции😂😂😂.И вас с праздником!😉", "У группы счастье на лицах!!!🤣🤣🤣 А вы... конечно... как всегда в большой печали!!😥🤣🤣🤣🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍 Вы космос!!", "С праздничком 😂👍😇❤️", "По моему в печали тот парень в синей куртке))))) та и в красной тоже))))) а вы счастливы и у мопса все под контролем!)))) 👍", "А собачка то какая счастливая 😂", "😂вас как будто прифотошопили на это фото", - написали пользователи сети.

Напомним, Елена-Кристина показала новые фото со своим возлюбленным.

Снимки пара очевидно сделала в фотобудке после совместного просмотра фильма "Ножи наголо". В описании Лебедь тезисно написала о своих впечатлениях от кинокартины.

Как сообщает Елена-Кристина, фильм ей понравился своей легкостью и актерским составом. По ее словам, два с половиной часа просмотра актерской игры Дэниела Крейга прошли незаметно. Также, она подметила сюжет фильма и его неожиданную развязку.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь недавно пожаловалась, что в Киеве +11. Она предложила искать купальники.

На фото телеведущая в платье с открытыми плечами. Кристина выбрала в этот раз яркий макияж. Можно заметить, что Лебедь на снимке без белья.

Ранее мы писали, что теледива, которая любит блистать не только на голубых экранах, но также охотно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, показала новое фото.

«Извините, но в этом наряде вы похожи на Рональда Макдональда», - написали в комментариях.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».