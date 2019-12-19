Известная украинская певица Анна Седокова похвасталась жарким образом

Артистка решила поговорить о своем возрасте. Она рассказала, что ей уже стукнуло 37 лет. Седокова недовольна тем, что через три года ее начнут осуждать за откровенные фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку девушки.

"Я - Аня Седокова. Мне несколько дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня теперь всего 3 года, чтобы публиковать подобные фото без упреков общественных деятелей?

А через три года я что, тыквой стану? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин", - написала Анна.

Девушка не думает, что жизнь после тридцати и развода заканчивается. Анна пожаловалась, что ее называют старой женщины.

"Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это определяет кроме самой себя?

Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. иных женщин", - добавила Седокова.

"Какая же ты шикарная, просто Богиня", "У Собчак аллергия на красивых", "Вы прекрасны Анна, ни кого не слушайте. Всем бы такую фигуру и тело в 37 лет.", "В русском алфавите нет букв, чтоб описать твою красоту.".

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Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом.

Артистке исполнилось 37 лет, и она решила представить цикл огненных кадров, демонстрирующих ее внушительную грудь.

На фото видно, что Анна очень счастлива и довольна, а ее бордовое платье хорошо подчеркнуло пышные формы и фигуру в целом. Артистка обнималась с гостями и станцевала романтичный танец с молодым возлюбленным.

Напомним, Седокова похвасталась формами в прозрачном платье

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