Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не поздравила киевлян с первым снегом
Леся в этот раз позировала на улице. На ней были кожанные штаны и легкая курточка. Под ней виднелась рубашка и, возможно, боди. Можно предположить, что Никитюк забыла надеть белье. Образ она дополнила стильной сумочкой и шляпой. Об это пишет Politeka.
"С первым снегом я вас поздравлю позже. А всех деток с Николайчиком. Особенно мою маленькую. Ей сегодня два годика. На фото ее нет, она в сторис", - написала Леся.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Ух, какая Леся", "Малышка", "Леся, красотка", "Ух, какая", "У Леси есть дети?", "Богиня", "Ты заметила как подчёркивает цвет глаз твоя модная панама.. Класс".
Ранее мы сообщали, что соблазнительная Никитюк осталась в одном пиджаке, удивив заявлением.
В этот раз артистка действительно очаровала необычным видом.
Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.
Сообщалось, что бесстыжая Никитюк сверкнула прелестями в экстра-мини.
Так, телеведущая сидит на столе в экстра-мини платье, которое эффектно подчеркивает формы девушки. При этом видно не только грудь, но и идеальные ноги Никитюк.
Уточним, что дополняли образ девушки темные туфли. Позже она переоделась в облегающий розовый наряд и позировала на диване. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о кумире, поскольку кадрами Никитюк поделилась в Stories. Также там отсутствует функция лайков для снимка.
Напомним, Никитюк превратилась в "мужчину", распугав сеть
Также Politeka писала, что Никитюк в кожаных штанах показала, чем занимается в гримерке
А еще Politeka сообщала, что дерзкая Никитюк пошалила в постели в белом белье