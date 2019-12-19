Пара, похоже, вплотную занялась совместным творчеством и переживает новый подъем в отношениях

Экс-участница ВИА Гра Альбина Джанабаева показала эффектные кадры со своим возлюбленным

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки. На новых опубликованных фото певица и исполнитель Валерій Меладзе предстали перед публикой в классических нарядах. Альбина, правда, выглядела гораздо эффектнее Валерия – женщина вышла на сцену в черном платье в глубоким декольте:

««Правда всегда одна».....

Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека ❤️ ну, и добра, конечно же 😉», - подписала артистка фото.

Напомним, недавно «голубки» записали совместную песню и теперь всячески ее рекламируют.

Поклонники желают паре счастья в большинстве своем, некоторые – пишут, что пара «не цепляет вообще», намекая на банальную проекцию зародыша отношений "женат-любовница".

Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:

«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.

На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:

«Милая Вы ❤!!!»

«Вау, красотка»

«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»

«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»

«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»

«Огонь»

Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.

Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.

Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.

На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.

Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.