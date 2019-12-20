Решение было вынесено еще в 2018 году

Семья больной на рак Анастасии Заворотнюк столкнулась с новыми проблемами

Об этом пишет издание Телепрограмма.

По информации журналистов, судебные приставы объявили охоту на родственников российской актрисы, пока она в больнице сражается с онкологией.

Сообщается, что звездная семья накопила долги, которые судебные приставы требуют погасить.

Известно, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Как известно, эта квартира в Москве ранее была записана на актрису Анастасию Заворотнюк, но последние пять лет официальной владелицей числится ее мать.

Ранее мы рассказывали о связи бывшего любовника Анастасии Заворотнюк со "Слугой народа". Выяснилось, что актер Сергей Жигунов, который определенное время крутил роман с "прекрасной няней", занимался пиаром украинского сериала на территории РФ.

Популярный сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, на мероприятии представил режиссер Алексей Кирющенко, с которым долго время дружит сам Сергей Жигунов.

Разрешение на пиар популярного сериала в РФ артист получил у создателей многосерийной картины.

Также мы рассказывали о том, что популярный российский певец Данте неожиданно заступился за Анастасию Заворотнюк. Он утверждает, что актрису во время борьбы с болезнью необходимо оградить от внимания общества, поскольку это негативно влияет на состояние ее здоровья.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.