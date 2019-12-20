31-летняя солиста ВИА Гры Эрика Герцег мечтает получить предложение руки и сердца перед Новым годом

Об этом пишет Стархит.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают слухи о возможном романе певицы Эрики Герцег с продюсером ВИА Гры Константином Меладзе.

Сама же солистка эти слухи опровергает и утверждает, что они мешают ее личной жизни.

Эрика Герцег, как известно, сейчас встречается с неким бизнесменом Михаилом, однако пара не афиширует свои отношения на публике.

В одном из интервью певица призналась, что мечтает получить предложение руки и сердца на Новый год.

«Да, конечно, жду предложения. Если оно поступит на Новый год, то уже через три дня или максимум через месяц выйду замуж. Не знаю, слушает ли он меня сейчас. Но надеюсь, Миша», - уверенно заявила 31-летняя солистка ВИА Гры.

Как известно, слухи о возможном романе Эрики Герцег и Константина Меладзе начали появляться после того, как в сети обратили внимание на внешнее сходство солистки ВИА Гры с законной женой композитора. Сама же Вера Брежнева эти домыслы неоднократно высмеивала и утверждала, что в их семье все хорошо.

Однако звездную пару очень редко видят на публике. Даже на презентации линейки обуви, созданием которой занималась Вера Брежнева, не появился известный композитор и продюсер. Поэтому медиа продолжают подогревать слухи о возможном романе Герцег и Меладзе.

Сама же Эрика Герцег в комментарии журналистам заявила, что с Константином Меладзе ее связывают лишь деловые отношения.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь», - заявила солистка группы, едва не заплакав перед журналистами.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.