"Вокруг как в фильме "Гарри Поттер"

Российская балерина Анастасия Волочкова ошеломила поклонников своим нарядом - такого от нее не ждал никто

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото на фоне праздничного "новогоднего уголка". Настя предстала в невероятно соблазнительном брючном костюме сочного синего цвета. Традиционно, балерина выпрямила спинку и отвела руку в сторону. Волосы, как всегда, звезда собрала в пучок, а также образ дополнил нежный макияж. На заднем фоне в кадре предстал удивительный рождественский декор - как будто из сказки: белое кресло, небольшой круглый столик с белой скатертью, роскошный навес-шатер с гирляндами и шарами, а также различные оригинальные украшения.

"Как же я люблю предновогоднее время!🙏🌲 Когда все вокруг так красиво украшено и задекорировано!🙏🌺 Волшебная атмосфера 😊 И я очень люблю огоньки 💥 А Вы украшаете свои дома и заведения?🐣", - подписала снимок Волочкова.

Комментирующие не смогли остаться в стороне от этого великолепного фото, отметив, что наконец Настя надела что-то приличное.

"Анастасия вы выглядите великолепно 🔥"

"Анастасия, на этой фотографии Вы очень элегантная, красивая! Костюм подчёркивает Вашу фигуру! А цвет наряда Вас освежает!"

"Оооо, даже странно видеть в норм одеянии. Идет тебе. Даже очень"

"Костюм Очень подчеркивает все достоинства фигуры👍🏻и скрывает недостатки! Удачный наряд👍🏻😊"

"Ура Настя наконец-то! Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый и соответствует погоде))"

"Вокруг как в фильме "Гарри Потер"😂👍"

"Какая вы дорогая в костюме! Браво красоте!"

Ранее мы сообщали, Настя поделилась в сети фото своего особняка, в частности, она похвасталась внутренним убранством. Однако, один из кадров собрал много возмущенных отзывов - в вазе с фруктами поклонники заметили испорченный банан.

"если б банан между яблоками положила Лола - вообще бы Красотень была!", "и при том вялый банан ))))", "доживающие фрукты(", "У вас там банан с яблоком доживают", "Печаль.. После стольких концертов на разрыв один вялый букетик..🤔 А где вагоны роз?..", "Колхозный шик😂😂😂 как в отеле Египта 😂😂 ещё и банан черный 😂😂😂", - написали пользователи сети.

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