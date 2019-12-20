Теперь у звезды только один продюсер

Российская певица Нюша призналась, как в юном возрасте ей пришлось остаться наедине с продюсером

Об этом она рассказала в эфире программы "Ходят слухи" на Youtube, передает Politeka.net.

По ее словам, ей тогда было 12-13 лет и она уже занималась написанием песен. Но отец не мог ее продюсировать, поскольку потерял собственную студию.

"Так как для меня он всегда хотел самого лучшего, стал сам ходить по продюсерам, предлагая им мой материал. У нескольких из них впоследствии я проходила мини-кастинг. И однажды произошла ситуация, о которой я хочу рассказать, чтобы другие девочки, приходя в шоу-бизнес, не попадали в эту ловушку", – вспоминает певица Нюша.

Звезда также рассказала, что однажді с отцом они приехали на студию к продюсеру. Через какое-то время он попросил родителя оставить их наедине, чтобы понять, как ребенок якобі ведет себя без взрослых.

"Мы провели вдвоем несколько минут: сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола – снять кофточку и нижнее белье", - судорожно уточнила российская певица.

Продюсер, в свою очередь, начал ее успокаивать и говорил: "Представь, что я доктор...".

"И хотя он пальцем до меня не дотронулся, а просто смотрел, то, что произошло, было мне очень неприятно", – добавила она.

Подытоживая, певица заявила, что долгое время хранила эту страшную тайну в себе, но позже рассказал все отцу.

"Я долгое время хранила это в себе, но потом все же призналась папе. Он был в шоке. Я не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась", - подытожила она в эфире программы.

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