Российская певица Нюша призналась, как в юном возрасте ей пришлось остаться наедине с продюсером
Об этом она рассказала в эфире программы "Ходят слухи" на Youtube, передает Politeka.net.
По ее словам, ей тогда было 12-13 лет и она уже занималась написанием песен. Но отец не мог ее продюсировать, поскольку потерял собственную студию.
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"Так как для меня он всегда хотел самого лучшего, стал сам ходить по продюсерам, предлагая им мой материал. У нескольких из них впоследствии я проходила мини-кастинг. И однажды произошла ситуация, о которой я хочу рассказать, чтобы другие девочки, приходя в шоу-бизнес, не попадали в эту ловушку", – вспоминает певица Нюша.
Звезда также рассказала, что однажді с отцом они приехали на студию к продюсеру. Через какое-то время он попросил родителя оставить их наедине, чтобы понять, как ребенок якобі ведет себя без взрослых.
"Мы провели вдвоем несколько минут: сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола – снять кофточку и нижнее белье", - судорожно уточнила российская певица.
Продюсер, в свою очередь, начал ее успокаивать и говорил: "Представь, что я доктор...".
"И хотя он пальцем до меня не дотронулся, а просто смотрел, то, что произошло, было мне очень неприятно", – добавила она.
Подытоживая, певица заявила, что долгое время хранила эту страшную тайну в себе, но позже рассказал все отцу.
"Я долгое время хранила это в себе, но потом все же призналась папе. Он был в шоке. Я не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась", - подытожила она в эфире программы.
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