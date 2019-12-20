Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Седокова показала старшую дочь Алину и маленького сына, удивив видом повзрослевших деток. Отметим, что второй дочери – Моники, на снимке нет, поскольку ребенок у Анны не живет, его отобрал второй супруг Седоковой.

«Мои сокровища ❤️ Удивительно, как извилиста наша жизнь, но иногда, после сложного дня, возвращаясь домой, ты видишь в стори дочки такое фото и понимаешь, что все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо ! Верь мне ❤️», – пишет Анна под кадром.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«люблю ❤️❤️❤️❤️❤️», «Твои детки очень красивые и главное счастливые 😍», «Жалко, что ты не можешь публиковать Моню( я так по ней скучаю(«, «Посылаю тебе лучики добра и тепла✨🤗❤️», «👍Обязательно будет хорошо 🙌», «классные!!!❤️», «Все будет хорошо 🙏», «Будет Анечка будет🙏», «Пупсики ❤️❤️❤️», «Веганы и свроеды! Все сюда😊 рецепты на странице😋», «Реально мамочка❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹», «Бесценные слова👌», «Да чувствую тоже самое, когда обнимаю свою дочь после работы», – пишут пользователи.

Ранее в социальной Сети Инстаграм артистка представила серию черно-белых фото с основной части празднования. На ярких кадрах звезда показала, как наслаждалась музыкой и вкусным тортом.

«Сегодня я отдала фотографии в печать. Помните, как в прошлом, давным давно, мы трогали их руками, передавали из рук в руки. Я встречала одних людей, которые принципиально против фотографий. Они хотят, чтобы все оставалось лишь в памяти. Не уверена, что я готова к этому.)

Спасибо за фото @palshkov 💥💥💥💥💥 У меня осталось последняя серия. Показывать?», – пишет Анна под новым постом.

До этого Седокова показала серию фото из яркого концерта – презентации альбома. На мероприятии Анна встретилась с коллегами, друзьями и товарищами. Певица с удовольствием позировала в сдержанном наряде, хотя и с глубоким декольте.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в неоднозначной и смелой позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом