Певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз певица похвасталась не только пикантным образом, но еще и важной наградой. На своей странице в Инстаграме звезда показала награду, которую получила за свой клип. Певица позировала фиолетово-черном наряде без бретелей, подчеркивающем ее сочную грудь.

"Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу "Украина" за награду "Лучшая песня года 2019". Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!", - написала Настя.

Поклонники активно начали обсуждать не только вид певицы, но еще и ее награду.

Также на своей странице в разделе Стори звезда показала себя в необычном и сверкающем образе. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки. Дополнила свой образ Настя большой прозрачной маской в тон платью, закрывающей практически все лицо. Также на ее лице яркий макияж.

В таком образе звезда решила посетить вечеринки «Ночь химер» вместе со своим супругом.

В целом наряд произвел впечатление на многих, ведь она посветила идеальной фигурой в оригинальном платье с прозрачными вставками черного цвета с открытыми плечами от бренда своей лучшей подруги, дизайнера Анны Завгородней-Андрийчук.

Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.

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